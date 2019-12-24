В Киеве водитель сбила женщину с ребенком

В Киеве на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Как отмечается, водитель Hyundai CA6283BI сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших выясняются.

Напомним, на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Также в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов, в результате чего велосипедисты погибли на месте.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого пострадали трое полицейских и водитель легкового автомобиля.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое человек. В ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.