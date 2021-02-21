В Киеве водитель авто, убегая от полиции, попал в ДТП, есть пострадавшие

В Киеве водитель легкового авто, убегая от стражей порядка, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пострадали по меньшей мере двое людей.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как сообщается, авария произошла сегодня на проспекте Науки. Тогда водитель Mercedes, который убегал от полиции, выехал на тротуар, где въехал в другое авто и сбил мужчину и женщину.
На данный момент известно, что женщину с различными травмами забрала карета скорой медицинской помощи. Однако мужчина от госпитализации отказался. На данный момент информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.
Напомним, в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.
Кроме того, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 10 человек.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. Пассажир легковушки погиб.