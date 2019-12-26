В Киеве на Виноградаре произошла стрельба, есть пострадавшие

В четверг, 26 декабря, в столице на проспекте Правды произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Пострадавшей в данный момент медики оказывают необходимую помощь. Они и сообщили полиции о раненой женщине. О состоянии ее здоровья не сообщается. Также неизвестны мотивы нападавшего.

Силовики сейчас устанавливают детали происшествия.

"На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента", - говорится в сообщении.

Полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, вечером 24 декабря в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и пострадали люди. В этот же день в Днепровском районе столицы столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек. Пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Также сообщалось, что в столице на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.