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В Киеве на Виноградаре произошла стрельба, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 22:12
В Киеве на Виноградаре произошла стрельба, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина получила ранение, ее доставили в больницу

В четверг, 26 декабря, в столице на проспекте Правды произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Пострадавшей в данный момент медики оказывают необходимую помощь. Они и сообщили полиции о раненой женщине. О состоянии ее здоровья не сообщается. Также неизвестны мотивы нападавшего.

Силовики сейчас устанавливают детали происшествия.

"На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента", - говорится в сообщении.

Полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, вечером 24 декабря в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и пострадали люди. В этот же день в Днепровском районе столицы столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали 7 человек. Пьяный водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой.

Также сообщалось, что в столице на улице Генерала Жмаченко водитель автомобиля сбила женщину с ребенком.

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