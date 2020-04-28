В Киеве вдвое возросло число новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Киеве почти 1300 зараженных коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки заразились коронавирусом 78 человек. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он рассказал, всего в Киеве 1298 зараженных коронавирусом. Вчера сообщалось о 1220 случаев.

Напомним, в рамках плана Киева по выходу из карантина откроют парки и скверы, а также запустят общественный транспорт.

Кроме того, в Киев доставлены 42,5 тыс. защитных костюмов для медицинских работников, купленные на средства Фонда Порошенко и компании Roshen в Южной Корее. В целом Фонд Порошенко и компания Roshen закупили 130 тыс. защитных медицинских костюмов.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Украине за последние сутки возросло количество зараженных коронавирусом на 401 человек, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что в конце апреля 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, 33% - что не меняется, и только 15% считают, что она улучшается. Как отмечают социологи, чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.