В Киеве увеличилось количество заболеваний коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошлые сутки подтвердили 5 новых случаев заболевания

В Киеве по состоянию на 31 марта официально подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за прошлые сутки зафиксировали пять новых случаев заражения COVID-19 в столице.

"За минувшие сутки еще 5 человек в Киеве заболели на коронавирус - 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет, и одна женщина, медицинский представитель, в возрасте 55 лет. На сегодняшний день киевлян, больных корона вирус, становлюе 107 человек", - сообщил Кличко.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине зафиксировали 549 случаев коронавируса. За последние сутки было выявлено 69 новых заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Стационарное лечение предоставляется больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности, а также пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.