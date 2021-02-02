В Киеве на Оболони обстреляли авто: к задержанию нападавших подключили спецназ

В Киеве вечером 1 февраля произошла стрельба. Неизвестные обстреляли автомобиль на Оболони и скрылись, к их задержанию подключили спецназ.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

"В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что сотрудники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева менее чем за час.

"В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из машины изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - сообщил Крищенко.

Фото: правоохранители задержали лиц, которые обстреляли машину в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, вечером 29 января неизвестный устроил стрельбу по пассажирскому автобусу с людьми внутри.