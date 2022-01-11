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В Киеве на улице задержали мужчину с боевой гранатой

Автор: Артем Горовенко

В Святошинском районе Киева на улице задержали мужчину с боевой гранатой. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что мужчину с гранатой выявили на улице Чернобыльской "в ходе реализации оперативной информации". Во время осмотра в кармане киевлянина обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5, и запал к ней.

"Следователь изъял опасные предметы и направил на соответствующую экспертизу. По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, полиция устанавливает происхождение гранаты, открыто уголовное дело по факту ношения боевых припасов без разрежения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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Киев