В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, могут вернуть жесткий карантин

В Киеве каждое четвертое заведение нарушает правила карантина. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация и могут вернуть жесткий карантин.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Правоохранители проверяют учреждения на выполнение карантинных правил. За последние несколько дней проверили более 430 заведений. В результате были составлены 107 административных протоколов.

"А потом у нас люди спрашивают, откуда такая заболеваемость коронавирусом?", - добавил Кличко.

Кроме того, из-за грубых нарушений было принято решение о закрытии четырех ночных клубов в Киеве. Как напомнил Кличко, было разрешено работать после 22:00 только ресторанам и кинотеатрам, а не ночным клубам и развлекательным заведениям.

Как сообщил мэр, за минувшие сутки заразились 118 человек. Четверо из них - медики. Всего в Киеве 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2033 человек выздоровели.

Напомним, в Украине фиксируют новый рекорд по коронавирусу, за сутки выздоровели 1 016 пациентов и 819 человек заразились.

Отметим, Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны".