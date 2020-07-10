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В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, могут вернуть жесткий карантин

Киев, Пятница 10 июля 2020 12:14
В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, могут вернуть жесткий карантин
Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Каждое четвертое заведение нарушает правила карантина в городе

В Киеве каждое четвертое заведение нарушает правила карантина. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация и могут вернуть жесткий карантин.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Правоохранители проверяют учреждения на выполнение карантинных правил. За последние несколько дней проверили более 430 заведений. В результате были составлены 107 административных протоколов.

"А потом у нас люди спрашивают, откуда такая заболеваемость коронавирусом?", - добавил Кличко.

Кроме того, из-за грубых нарушений было принято решение о закрытии четырех ночных клубов в Киеве. Как напомнил Кличко, было разрешено работать после 22:00 только ресторанам и кинотеатрам, а не ночным клубам и развлекательным заведениям.

Как сообщил мэр, за минувшие сутки заразились 118 человек. Четверо из них - медики. Всего в Киеве 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2033 человек выздоровели.

Напомним, в Украине фиксируют новый рекорд по коронавирусу, за сутки выздоровели 1 016 пациентов и 819 человек заразились.

Отметим, Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны".

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