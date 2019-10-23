В Киеве ученица выпрыгнула в окно на четвертом этаже школы

Фото: место инцидента (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция может квалифицировать инцидент как доведение до самоубийства

В Киеве двенадцатилетняя ученица выпрыгнула в окно на четвертом этаже школы, ее госпитализировали с травмами и переломами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из школ на проспекте Отрадном. Ученицу седьмого класса с многочисленными травмами и переломами госпитализировали в больницу.

"Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и выпрыгнула в открытое окно", - говорится в сообщении.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место инцидента (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из окна выпрыгнул восьмиклассник. По данным полиции, школьник проживал в доме, из окна которого и выпрыгнул.