В Киеве в тройном ДТП погибла водитель мопеда: ее тело спасатели достали из-под грузовика

По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который от удара въехал в грузовик и был зажат легковым автомобилем. Находившаяся за рулем мопеда женщина скончалась на месте. Ее тело из-под легковушки достали приехавшие сотрудники ГСЧС.

Прибывшие на место правоохранители провели освидетельствование водителя Honda. Оно показало 2,59 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы и лишение прав на аналогичный срок.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Фото: тройное ДТП в Киеве - погибла водитель мопеда (kyiv.npu.gov.ua)