В Киеве из-за тройного ДТП затруднено движение

В Киеве в четверг, 26 сентября, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал столичной полиции.

По данным правоохранителей, тройная авария произошла на улице Васильковская около 17:00. В результате ДТП движение по данной улице было затруднено.

На видео, размещенном на странице "Киев Оперативный" в Facebook, видно, что грузовик Mercedes упал на легковой автомобиль Mazda.

В настоящее время информации о жертвах или пострадавших в результате автомобильного проишествия нет. Также не сообщаются детали и обстоятельства инцидента.

Напомним, ночью 26 сентября в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Братиславская. Водителя грузовика зажало в салоне, его доставали спасатели.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновение двух автомобилей под Славянском погибли трое людей. Среди погибших шестилетний ребенок. Водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота".