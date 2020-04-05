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В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 10:09
В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболели 18 женщин и 13 мужчин, один случай летальный

За минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Об этом сообщил в Telegram городской глава Киева Виталий Кличко.

По его словам, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"За сутки заболели: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один - 71-летний мужчина - скончался. 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно за границу, другие границ Украины не покидали.

"Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - резюмировал Кличко.

Напомним, в Украине, по данным Минздрава, по состоянию на вечер 4 апреля зафиксированы 32 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Заразились более тысячи человек. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человека.

За сутки в Украину вернулись 11 тысяч человек
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