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В Киеве за сутки 2 летальных случая от коронавируса и 49 новых инфицированных

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 10:38
В Киеве за сутки 2 летальных случая от коронавируса и 49 новых инфицированных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из числа заболевших есть медики

За минувшие сутки у 49 киевлян лабораторно подтвердили коронавирус, два человека умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

По его данным, из числа заболевших есть двое медиков.

Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет; 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и ребенок, которому 13 лет.

При этом зафиксировано 2 летальных случая.

"В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - проинформировал Кличко.

Напомним, в Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд. 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.

Ранее вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса. По ее словам, нынешняя фаза - это еще даже не начало пика.

Также РБК-Украина писало, что исследователи из французского университета Экс-Марсель заявили, коронавирус может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

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