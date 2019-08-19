В Киеве на стройплощадке взорвали экскаватор

В Киеве взорвали экскаватор на строительной площадке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В частности, в полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, что он слышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели, карета "скорой".

"Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы... В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц, виновных в совершении данного правонарушения.

Напомним, в конце июля в Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.

Как писало РБК-Украина, в начале июля на территории Святошинского района города Киева, в результате взрыва гранаты погиб мужчина.