В Киеве стреляли в офис редакции Гордона. Полиция открыла дело
В Подольском районе Киева стреляли в офис редакции. Правоохранители открыли уголовное дело по данному факту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В столичной полиции РБК-Украина сообщили, что речь идет об офисе журналиста Дмитрия Гордона.
По данным правоохранителей, около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой.
Следственно-оперативная группа на месте инцидента зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.
"Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.
Полиции начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Фото: В Киеве стреляли в офис редакции Гордона (kyiv.npu.gov.ua)