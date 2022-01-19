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В Киеве стреляли в офис редакции Гордона. Полиция открыла дело

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Среда 19 января 2022 19:17
В Киеве стреляли в офис редакции Гордона. Полиция открыла дело Фото: В Киеве стреляли в офис редакции Гордона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Подольском районе Киева стреляли в офис редакции. Правоохранители открыли уголовное дело по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В столичной полиции РБК-Украина сообщили, что речь идет об офисе журналиста Дмитрия Гордона.

По данным правоохранителей, около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.

"Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.

Полиции начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Фото: В Киеве стреляли в офис редакции Гордона (kyiv.npu.gov.ua)

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