ДТП с автобусом на Столичном шоссе: есть пострадавшие

В Киеве на Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Трех человек госпитализировали.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра. ДТП спровоцировал водитель автомобиля Opel, который выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. Водитель и пассажир Opel, а также пассажирка автобуса получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.

По факту ДТП открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации ТС. Виновнику происшествия грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В полиции сообщили, что пытаются установить все причины и обстоятельств столкновения двух транспортных средств.

Напомним, позавчера на Крещатике столкнулись пять автомобилей: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen, никто не пострадал.

Также сообщалось об аварии с участием правоохранителя в Луганской области, ранения получили 9 человек.