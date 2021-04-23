В Киеве на станции метро "Выдубичи" закроют один из вестибюлей

На станции "Выдубичи" будут проводить монтажные работы и устанавливать новые турникеты.

Вестибюль №2 будет работать на вход и выход. Отметим, что этот вестибюль находится в направлении станции "Славутич".

Вестибюль №1 в направлении станции " Дружбы народов" будет закрыт для пассажиров.

"Извиняемся за временные неудобства и просим учесть изменения при планировании поездки", - подчеркнул пресс-центр метро.