В Киеве на станции метро "Выдубичи" закроют один из вестибюлей

В Киеве с 26 апреля начинается ремонт на станции метро "Выдубичи". Из-за этого скорректировали работу вестибюлей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитен в.

На станции "Выдубичи" будут проводить монтажные работы и устанавливать новые турникеты.

Вестибюль №2 будет работать на вход и выход. Отметим, что этот вестибюль находится в направлении станции "Славутич".

Вестибюль №1 в направлении станции " Дружбы народов" будет закрыт для пассажиров.

"Извиняемся за временные неудобства и просим учесть изменения при планировании поездки", - подчеркнул пресс-центр метро.