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В Киеве на станции метро "Выдубичи" закроют один из вестибюлей

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 14:46
В Киеве на станции метро "Выдубичи" закроют один из вестибюлей Фото: западни вестибюль будет закрыт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве с 26 апреля начинается ремонт на станции метро "Выдубичи". Из-за этого скорректировали работу вестибюлей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитенв.

На станции "Выдубичи" будут проводить монтажные работы и устанавливать новые турникеты.

Вестибюль №2 будет работать на вход и выход. Отметим, что этот вестибюль находится в направлении станции "Славутич".

Вестибюль №1 в направлении станции " Дружбы народов" будет закрыт для пассажиров.

"Извиняемся за временные неудобства и просим учесть изменения при планировании поездки", - подчеркнул пресс-центр метро.

Напомним, на время локдауна в Киеве для проезда в общественном транспорте нужен спецпропуск. Ее могут получить только работники предприятий критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло обрушение в подземном переходе станции метро "Оболонь", где с потолка упала часть бетонной конструкции.

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