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В Киеве создали комендатуру: что это значит

Фото: оборона Киева (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве создали комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Киевской городской военной администрации.

Согласно документу, комендатура в столице создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. Кроме того, она будет координировать действия войсковых формирований, правоохранительных органов, органов власти и военного управления.

Кроме коменданта в нее будет входить шесть человек:

  • заместитель коменданта;
  • советник по юридическим вопросам;
  • координатор по вопросам перемещения военных транспортных средств;
  • координатор по контролю за исполнением комендантского часа, специального режима светомаскировки и работы блокпостов;
  • координатор по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами;
  • координатор по расквартировании и взаимодействию со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Территориально комендатура будет находиться на проспекте Победы.

Напомним, в Киеве с 28 марта возобновили работу Центры предоставления административных услуг.

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