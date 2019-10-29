В Киеве отменили 9 рейсов городской электрички

В Киеве отменены 9 рейсов городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Кииевпастранс".

В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Напомним, в Киеве на двух берегах образовались пробки. В частности, затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Юрия Ильенко, Набережном шоссе. Кроме того, пробки на трех мостах и на Дарницком шоссе, проспекте Соборности и Николая Бажана со стороны мостов.

Отметим, в центре столицы в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации ограничили движение автотранспорта. до 10 ноября.

Как сообщается, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируется капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

РБК-Украина писало, что в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию трех объектов вокруг населенных пунктов, в том числе Полтавы, на трассе М-03 Киев-Полтава.