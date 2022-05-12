В Киеве в Соломенском районе горел кинотеатр

Около 23:50 среды спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу улица Героев Севастополя, 44.

По прибытию сотрудники ГСЧС установили, что в зрительном зале произошел пожар, который начал распространяться на все здание. Спасатели сразу же приступили к тушению возгорания.

12 мая в 00:54 пожар на площади 350 кв. м спасатели локализовали, а в 01:54 – ликвидировали.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.