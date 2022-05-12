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В Киеве в Соломенском районе горел кинотеатр

Фото: В Киеве в Соломенском районе горел кинотеатр (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерия Полищук

В Соломенском районе Киева произошло возгорание в здании недействующего кинотеатра. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Около 23:50 среды спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу улица Героев Севастополя, 44.

По прибытию сотрудники ГСЧС установили, что в зрительном зале произошел пожар, который начал распространяться на все здание. Спасатели сразу же приступили к тушению возгорания.

12 мая в 00:54 пожар на площади 350 кв. м спасатели локализовали, а в 01:54 – ликвидировали.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области возникло несколько очагов лесных пожаров. В том числе на территории Чернобыльской зоны.

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