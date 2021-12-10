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В Киеве скорая помощь попала в ДТП: есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве 10 декабря машина скорой помощи, которая двигалась с проблесковыми маяками, попала в ДТП. Травмы получили двое медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" не уступил дорогу карете скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения медицинская машина опрокинулась.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Константиновской Подольского района Киева. В аварии пострадали двое медиков. Они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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КиевДТП