ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве скорая помощь попала в ДТП: есть пострадавшие

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 20:24
В Киеве скорая помощь попала в ДТП: есть пострадавшие Фото: в Киеве "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве 10 декабря машина скорой помощи, которая двигалась с проблесковыми маяками, попала в ДТП. Травмы получили двое медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" не уступил дорогу карете скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения медицинская машина опрокинулась.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Константиновской Подольского района Киева. В аварии пострадали двое медиков. Они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП
NEWS
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет