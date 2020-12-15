В Киеве на Шулявском мосту упали электроопоры, движение ограничено

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры. В связи с происшествием ограничено движение в направлении станции метро "Дорогожичи".

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

Фото: на Шулявском мосту упали электроопоры (www.facebook.com/grishyn)

По данным Google maps, на улице Вадима Гетьмана образовалась большая пробка. При этом ограничен въезд в сторону Проспекта Победы, а также перекрыто движение на улице Александра Довженко.

Напомним, сегодня в Киеве перекрыли движение на центральной улице - Крещатик - из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП.

Позже между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

Кроме того, уже в 14:30 в Киеве образовались значительные пробки. В центре столицы из-за протеста перекрыли улицу Михаила Грушевского и частично улицу Крещатик.