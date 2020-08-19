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В Киеве и шести областях развернут дополнительные койки для больных COVID-19

Украина, Среда 19 августа 2020 11:43
В Киеве и шести областях развернут дополнительные койки для больных COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В этих регионах высокий уровень загруженности больниц

В Киеве и шести областях Украины очень высокий уровень загруженности больничных коек больными коронавирусом. В этих регионах будут развернуты дополнительные места для инфицированных.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, значительное увеличение уровня загрузки коек наблюдается в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.

"Было рассмотрено состояние дел относительно коек для лечения коронавируса. Мы увидели значительную загруженность коек в 6 регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных коронавирусом", - добавил он.

Напомним, Киев и 13 областей Украины по состоянию на сегодня не готовы ослаблять карантин из-за завышенных показателей эпидемической ситуации.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1967 новых случаев коронавируса; антилидерами по количеству больных являются Харьковская область и Киев.

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