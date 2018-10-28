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В Киеве сегодня могут изменить график работы метро

Новости » Общество    28.10.2018 - 11:11
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В воскресенье 28 октября ограничить работу трех станций метро

В Киеве сегодня, 28 октября, возможно внесение изменений в работу метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

отмечается, что в воскресенье на НСК "Олимпийский" состоится матч между футбольными клубами "Динамо" и "Львов". В связи с этим могут временно ограничить работу на трех станциях метрополитена.

"Так, после окончания игры, для надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход до станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

В Киеве сегодня могут изменить график работы метро

Напомним, в четверг, 26 октября, в Киеве станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка") на колийной стене смонтировали новое название. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, закупка 4 комплектов металлических букв обошлась в 110 тысяч гривен.

Добавим, что в Киеве решили построить линию метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина. Также планируется обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части города.

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