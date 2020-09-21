В Киеве сделали все необходимое, чтобы медпомощь получили все больные коронавирусом, - Кличко

Медицинских препаратов для лечения больных Сovid-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Напомню, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы обустроили уже более 2200 коек в 18-ти медучреждениях столицы. Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений. А это в целом - более 11 тысяч коек. Город с начала пандемии выделил 106 миллионов гривен на покупку необходимых медикаментов. И это при условии того, что централизованные закупки осуществляют и сами больницы на деньги, которые им выделяет Национальная служба здоровья. Поэтому, подчеркну: лекарств и средств защиты столичным больницам хватает", - сказал Кличко.

Также мэр напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты - в зависимости от симптомов у больного.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 сентября, подтвердили 2675 случаев коронавирус. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 178 353 человека. Умерли уже 3583 пациенты с COVID-19 (из них 26 за минувшие сутки).

Поправились с начала пандемии 78 184 человек (+672). Активными больными остаются 96 586 пациентов.