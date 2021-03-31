В Киеве самая напряженная ситуация из-за COVID, - Минздрав

По его словам, показатель заполненности кроватей с кислородом является одним из самых важных, для понимания критичности ситуации в регионе.

"Наиболее напряженная ситуация сейчас в городе Киев. У нас на сегодня (показатель - ред.) составляет 85,8% - это самый высокий показатель по стране", - заявил Степанов.

Он добавил, что также достаточно напряженная ситуация остается в Житомирской, Одесской, Киевской областях.

"Это те регионы, где достаточно критическая ситуация по наполненности коек с кислородом", - отметил министр здравоохранения.

Всего по стране введено 76 684 кроватей для лечения больных COVID-19. Заняты при этом 45 750 кроватей уже заняты.