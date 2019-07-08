В Киеве в результате взрыва погиб мужчина

На территории Святошинского района города Киева, в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы.

К правоохранителям поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

"По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июля вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от 4 до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Кроме того, 5 июня в селе Троицкое произошел взрыв. Как сообщается, 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована.