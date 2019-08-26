В Киеве в результате ДТП загорелся автомобиль

В Киеве утром, 26 августа, на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что авария произошла около 04:40. В частности, автомобиль BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. Водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка.

После удара BMW загорелся. В результате случившегося водитель погиб на месте, двое пассажиров получили травмы.

Напомним, 23 августа в одном из дворов в Дарницком районе Киева женщина за рулем автомобиля сбила мать с малолетним сыном. В результате наезда мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновница аварии задержана. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления в рамках ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

20 августа в Киеве мужчина сбил девушку на переходе и скрылся с места преступления. Прибывшие медики констатировали смерть девушки.