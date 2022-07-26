В Киеве рекомендуют не купаться на 20 пляжах: где лучше не отдыхать

Киевлянам советуют не купаться на большинстве официальных пляжей столицы. Причиной таких призывов стала не только угроза обнаружения взрывоопасных предметов, а и негативные исследования воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу Киева.
Соответствующее предупреждение касается 20 киевских зон массового купания. Поэтому лучше не лезть в воду на пляжах:
Кроме этого, говорится о пляжах в зонах отдыха "Белая", "Наталка", "Верхняя", "Синеозерная", "Голубая", "Редчина".
В Госпродпотребслужбе Киева объяснили, что это связано с неудовлетворительными санитарными показателями воды.Тесты делали, в частности на запахи, водородный показатель (рН) и на содержание лактозоположительных кишечных палочек.
Напомним, в 2022 году в Киеве пляжный сезон официально не открывали. В КГГА пояснили, что существует вероятность обнаружения в водоемах взрывоопасных предметов.