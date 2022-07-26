UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве рекомендуют не купаться на 20 пляжах: где лучше не отдыхать

Фото: Киевлянам не рекомендовали купаться на столичных пляжах (kiev.dpss.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Киевлянам советуют не купаться на большинстве официальных пляжей столицы. Причиной таких призывов стала не только угроза обнаружения взрывоопасных предметов, а и негативные исследования воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу Киева.

Соответствующее предупреждение касается 20 киевских зон массового купания. Поэтому лучше не лезть в воду на пляжах:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Радуга";
  • "Тельбин";
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Черторой";
  • "Галерный";
  • "Вербный";
  • "Пуща Водица".

Кроме этого, говорится о пляжах в зонах отдыха "Белая", "Наталка", "Верхняя", "Синеозерная", "Голубая", "Редчина".

В Госпродпотребслужбе Киева объяснили, что это связано с неудовлетворительными санитарными показателями воды.Тесты делали, в частности на запахи, водородный показатель (рН) и на содержание лактозоположительных кишечных палочек.

Напомним, в 2022 году в Киеве пляжный сезон официально не открывали. В КГГА пояснили, что существует вероятность обнаружения в водоемах взрывоопасных предметов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев