В Киеве разработают алгоритм лечения и сопровождения больных коронавирусом

Киевская городская государственная администрация поручила разработать алгоритмы лечения и сопровождения больных коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в решении исполнительного комитета КГГА.

Сообщается, что соответствующие алгоритмы должны быть представлены до 26 марта.

"Национальной академии медицинских наук Украины совместно и Национальным медицинским университетом им. А.А. Богомольца и Департаментом здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) разработать алгоритмы лечения и сопровождения больных COVID-19", - говорится в решении исполкома КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели обязательный масочный режим в административных и производственных помещениях, а также в общественном транспорте.

Также РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие столицы на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Отметим, в Киеве с 20 марта введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 18:00 24 марта в Киеве официально подтверждено 29 случаев коронавируса. Всего в Украине 93 случая заболевания COVID-19.