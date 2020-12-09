В Киеве растет количество пациентов с COVID в тяжелом состоянии

В Киеве увеличивается количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. В то же время число больных, которые нуждаются в госпитализации также растет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

По его словам, в стационарах на сегодня лечится 2001 больной, из них восемь детей.

При этом, в столице госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки.

"1201 пациент в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 30 больных", - заявил он.

Кличко также добавил, что койки для пациентов с коронавирусом в Киеве заполнены почти на 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших превышает число заболевших на две тысячи. При этом коронавирус выявили у 1728 жителей столицы.

Кроме того, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине выделено более 62 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из которых 54% обеспечены кислородом.

Добавим, что в Минздраве заявили, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась. За последние дни уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.