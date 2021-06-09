UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве растет число новых COVID-случаев, но госпитализаций становится меньше, - ученые

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась во всех областях Украины. Однако, есть исключения: Киев, где наблюдается рост новых случаев коронавируса, а в Хмельницкой области - количество госпитализаций.

Об этом говорится в отчете Национальной академии наук Украины.

Вопреки росту новых COVID-случаев, в Киеве падает число новых госпитализаций.

Кроме того, стремительно снижается число положительных образцов ПЦР-тестов. При устойчивых объемах тестирования их недельная доля составила 1,4% против 2,4% неделю назад и 3,7% две недели назад, отметили в НАН. Их динамика хорошо соответствует числу новых больных по дате проведения ПЦР-тестов.

В Хмельницкой области, по данным Центра общественного здоровья, резко выросли госпитализации. Такая информация не подтверждается динамикой госпитализаций от Meddata, а также противоречит другим эпидемическим показателям, которые указывают на снижение заболеваемости по всей стране, сообщили ученые.

Напомним, ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня.

Отметим, сегодня Министерство здравоохранения Украины сообщило о 1385 новых случаях коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19