В Киеве из-за коронавируса закрыли уже пять школ

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за коронавируса. Случаи заражения обнаружены у учителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

По одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.

Всего же на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Зафиксировано 267 случаев заражения среди учеников и 127 - среди педагогов.

В дошкольных заведениях из-за случаев заболевания COVID-19 на карантине 15 групп, закрыт один садик.

На утро 21 сентября в столице зафиксировано 275 новых случаев заражения коронавирусом, всего - 19 758. Умерли 318 человек (+2), выздоровели - 5868 (+9).

Напомним, в Украине подтвердили 2675 случаев коронавируса за сутки на утро понедельника.

Отметим, в пятницу, 18 сентября, в Украине обновили карантинный список регионов. Из "красной зоны" исключили Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. Киев остался в "оранжевой зоне".