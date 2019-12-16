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В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 03:00
В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина представился работником СБУ и пообещал, что все "порешает"

В воскресенье вечером в Киеве нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Водителя остановила охрана и жильцы дома, после чего мужчина начал им угрожать и применять силу. Когда приехала полиция, нарушитель представился помощником первого заместителя главы СБУ.

"Назвал свою фамилию - Саглай. Полиции пообещал, что все "порешает", и за вождение в нетрезвом виде и умышленное уничтожение имущества ему абсолютно ничего не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве патрульные остановили элитный автомобиль Bentley, за рулем которого находилась нетрезвая девушка с подругой. Полиция составила административный протокол.

Ранее в Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП. Во время поездки по мокрой дороге легковушку занесло и машина врезалась в забор и снесла дорожные знаки. Правое переднее колесо отлетело из-за сильного удара машины.

На место ДТП прибыла полиция. Мужчина наотрез отказался проходить тест на алкоголь и пытался спастись бегством.

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