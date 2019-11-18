В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие

В Киеве произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, на улице Эстонской водитель одной из служб такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, он влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

"В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Она была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошла авария с машиной скорой помощи. В результате водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что 15 ноября в Харькове на улице Молочная столкнулись два автомобиля и грузовик, в результате чего погиб человек.

Кроме этого, в столичном жилом массиве Куреневка произошло тройное ДТП с маршруткой, трамваем и легковушкой. Водитель маршрутки разговаривал по телефону, что стало причиной аварии.