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В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 09:31
В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Убегая с места ДТП, он врезался в очередной атвомобиль

В Киеве произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, на улице Эстонской водитель одной из служб такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, он влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

"В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Она была госпитализирована", - говорится в сообщении.

В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошла авария с машиной скорой помощи. В результате водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что 15 ноября в Харькове на улице Молочная столкнулись два автомобиля и грузовик, в результате чего погиб человек.

Кроме этого, в столичном жилом массиве Куреневка произошло тройное ДТП с маршруткой, трамваем и легковушкой. Водитель маршрутки разговаривал по телефону, что стало причиной аварии.

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