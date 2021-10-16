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В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов: пострадавшие госпитализированы

Автор: Мария Кучерявец

В Оболонском районе столицы на проспекте Степана Бандеры пьяный водитель грузовика сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр полиции Киева.

По информации правоохранителей, водитель грузовика "МАН", 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

После чего патрульные остановили нарушителя на Столичном шоссе и задержали.

"В результате происшествия, пострадавших, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя у водителя", - рассказали в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Фото: в Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

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КиевДТП