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В Киеве пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост Нацгвардии

Фото: блокпост Нацгвардии пытались протаранить в Киеве (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В ночь на 7 августа 2022 года в Киеве мужчина на автомобиле пытался протаранить блокпост Нацгвардии. Его задержали со стрельбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной гвардии.

Сообщается, что автомобиль на большой скорости пытался проехать через блокпост. По требованию военных водитель не остановился и наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

"После двух упреждающих выстрелов гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя, что заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и начал бежать с места происшествия. Гвардейцы нашли и задержали правонарушителя - им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины, вероятно угнавший транспортное средство", - говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии отметили, что водитель был пьяный, его передали оперативной группе полиции.

Напомним, в июле полицейский в Волынской области сбил на блокпосту нацгвардейца и участкового.

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КиевНацгвардия