В Киеве пьяный мужчина избил патрульную полицейскую

В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

Сообщается, что мужчина напал на патрульную и сломал нагрудную камеру. В итоге к нападавшему применили специальные средства и задержали. В полиции добавили, что инцидент произошел, когда патруль пытался урегулировать конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Нетрезвый мужчина, который проходил мимо, ударил 19-летнюю патрульную в грудь и сбил нагрудную камеру.

Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области полицейский за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения. Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.