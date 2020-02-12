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В Киеве на путепроводе произошло два ДТП одновременно, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 03:12
В Киеве на путепроводе произошло два ДТП одновременно, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали трое людей

В Киеве вблизи станции метро "Нивки" произошло одновременно два дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что аварии произошли около 23:00 на путепроводе на Нивках. Оба участники въехали в отбойник (с разных сторон): Daewoo и Volvo.

"Всего на две аварии трое пострадавших. Пока все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Движение по путепроводу временно ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы нетрезвый водитель ночью повлекло дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение автомобилей Audi и Nissan по вине последнего. Nissan въехал в другое авто, когда то стоял на светофоре, ожидая зеленого света.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Южном мосту по направлению в сторону правого берега столкнулись Chevrolet, BMW и Volkswagen, в результате чего пострадал один водитель.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей, еще один человек пострадал.

В Киеве на Северном мосту ограничат движение В Херсонской области в ДТП с маршруткой погибли трое людей
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