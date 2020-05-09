В Киеве проводят дезинфекцию в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут

Сегодня на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы. Для обработки использовалась специальная дезактивуюча смесь.

Издание "Громадське" сообщило, что на акцию ко Дню победы над нацизмом в Киеве мужчина пришел в пилотке СССР. Полиция попросила снять ее и отдать для составления протокола, но мужчина отказался отдавать головной убор.

Напомним, правительство отказалась от проведения акций 9 мая из-за карантина в стране. От акций также отказалась власть столицы. Городской голова Киева отмечал, что формат празднования 9 мая будет другим, но не уточнил деталей.

На данный момент в Украине запрещены массовые собрания в связи с карантином. С 11 мая некоторые ограничения будут сняты. Среди прочего, украинцам разрешат гулять в парках и посещать зоны отдыха. Также начнут работать некоторые заведения торговли.