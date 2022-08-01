В Киеве провели благотворительный аукцион, на котором собрали для ВСУ 4 млн гривен

В Киеве на станции метро "Майдан Независимости" состоялся благотворительный аукцион "Победа начинается с тебя", во время которого удалось собрать на помощь ВСУ около 4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Вечер-аукцион был организован и проведен при поддержке благотворительного фонда "Рідна Оболонь" Владислава Трубицына и Кирилла Фесика, а также фонда "Синтез Украины".

Во время аукциона, в котором приняли участие около 200 бизнесменов, артистов и меценатов, было реализовано более 50 лотов: антикварные предметы, редкие книги, произведения искусства, трофеи защитников Украины и ряд эксклюзивных лотов.

Самыми дорогими лотами аукциона стали почтовые марки с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, автора знаменитой фразы "Русский военный король иди..." Романа Грибова и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского и пернач казацкой старшины XVII века. Каждый из этих лотов был продан за 21 тысячу долларов.

Общая сумма, которую собрали на аукционе, составила около 100 тыс. долларов (4 млн грн). Все эти средства пошли на помощь конкретным подразделениям Вооруженных сил Украины и отрядам территориальной обороны.

Открывая вечер-аукцион депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын отметил, что на мероприятии, посвященном украинской борьбе против военной агрессии РФ, будут разыграны уникальные лоты, а "все привлеченные средства будут переданы на нужды ВСУ и ТРО".

"Благодарен президенту, благодарен нашей украинской армии за то, что я сейчас работаю и могу делать все для того, чтобы приближать нашу победу", - заявил Владислав Трубицын.

В свою очередь глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик отметил, что оружие – это не только танки и "Хаймарсы".

"Искусство - это тоже оружие. У врага нет никаких шансов победить, рассчитывая лишь на преимущество в живой силе и технике, без единения, без мотивации, без ценностей. У нас все это есть. Чтобы ускорить нашу победу, мы сегодня должны объединить оружие художественное с оружием стальным", - заявил Кирилл Фесик.

Также в аукционе приняли участие родные героев "Азовстали", которые сейчас находятся в российском плену. Перед участниками аукциона выступила жена бойца "Азова" Дениса Прокопенко, которая призвала не забывать о героях Мариуполя, об их вкладе в украинскую историю и сделать все возможное, чтобы все герои как можно скорее вернулись домой.

Комментируя итоги вечера-аукциона Владислав Трубицын подчеркнул, что благотворительный вечер в очередной раз показал единство и сплоченность украинского общества и готовность делать все необходимое для победы и на фронте, и в тылу.

"Сегодня нам удалось аккумулировать около 4 млн. гривен, которые пойдут на помощь нашим героям, защищающим Украину с оружием в руках. И это лишь один из эпизодов нашей борьбы. И наш фонд "Рідна Оболонь", и все присутствующие сегодня на этой станции метро люди каждый день работают на то, чтобы у наших защитников было все необходимое для победы, и будут делать это и дальше. Поэтому мы обязательно победим", - подытожил Владислав Трубицын.