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В Киеве противник обстрелял воинскую часть

Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью слышны звуки стрельбы и взрывов в Соломенском районе, что может быть следствием боя украинских военных с вражеской ДРГ. Также противник атаковал воинскую часть, но нападение было отбито.

Об этом 26 февраля сообщает РБК-Украина.

По сообщениям киевлян в сети, прозвучали около 50 выстрелов и пулеметных очередей, а также были взрывы в районе Шулявки и Зоопарка около 02:50.

Граждан призывают оставаться в укрытиях и не выходить из них или из домов.

Тем временем военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Киеве атакуют воинскую часть в районе метро "Берестейская".

Видео: в Киеве ночью 26 февраля произошел бой

В сети показали еще видео взрывов возле станции метро "Берестейская". Противнику дают отпор бойцы ВСУ и ВСУ и территориальная оборона.

Видео: взрывы и стрельба в Киеве ночью 26 февраля

Отметим также, что ночью в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошли взрывы, и российские оккупанты осуществили атаку на станцию. Бойцы ВСУ отбивают нападения.

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