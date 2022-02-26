В Киеве противник обстрелял воинскую часть

По сообщениям киевлян в сети, прозвучали около 50 выстрелов и пулеметных очередей, а также были взрывы в районе Шулявки и Зоопарка около 02:50.

Граждан призывают оставаться в укрытиях и не выходить из них или из домов.

Тем временем военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Киеве атакуют воинскую часть в районе метро "Берестейская".

Видео: в Киеве ночью 26 февраля произошел бой

В сети показали еще видео взрывов возле станции метро "Берестейская". Противнику дают отпор бойцы ВСУ и ВСУ и территориальная оборона.

Видео: взрывы и стрельба в Киеве ночью 26 февраля