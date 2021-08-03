В Киеве протестовали под посольством Беларуси из-за смерти Шишова

Участники акции принесли цветы и фотографии погибшего белоруса. Протестующие скандировали "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят". Участники акции таким образом выражали свое недовольство белорусским режимом, который может быть причастным к гибели Шишова.

Фото: акция под белорусским посольством (Виталий Носач, РБК-Украина)

Протестующие также зажгли файеры под белорусским посольством. Акция прошла без столкновений и правонарушений.

Фото: акция под посольством Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)