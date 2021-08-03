В Киеве протестовали под посольством Беларуси из-за смерти Шишова

Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция протеста из-за гибели Виталия Шишова, который был главой "Белорусского дома в Украине". Сегодня утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники акции принесли цветы и фотографии погибшего белоруса. Протестующие скандировали "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят". Участники акции таким образом выражали свое недовольство белорусским режимом, который может быть причастным к гибели Шишова.
Фото: акция под белорусским посольством (Виталий Носач, РБК-Украина)
Протестующие также зажгли файеры под белорусским посольством. Акция прошла без столкновений и правонарушений.
Фото: акция под посольством Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, вчера стало известно, что Шишов не вернулся домой после утренней пробежки. После этого полиция начала его поиски. Сегодня утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.
Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.
Как писало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.