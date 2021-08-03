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В Киеве протестовали под посольством Беларуси из-за смерти Шишова

Автор: Дмитрий Левицкий

Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция протеста из-за гибели Виталия Шишова, который был главой "Белорусского дома в Украине". Сегодня утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции принесли цветы и фотографии погибшего белоруса. Протестующие скандировали "Жыве Беларусь" и "Герои не умирают, пока их помнят". Участники акции таким образом выражали свое недовольство белорусским режимом, который может быть причастным к гибели Шишова.

Фото: акция под белорусским посольством (Виталий Носач, РБК-Украина)

Протестующие также зажгли файеры под белорусским посольством. Акция прошла без столкновений и правонарушений.

Фото: акция под посольством Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, вчера стало известно, что Шишов не вернулся домой после утренней пробежки. После этого полиция начала его поиски. Сегодня утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.

Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.

Как писало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.

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