В Киеве прошел марш антивакцинаторов, а новая коалиция в Германии высказала позицию по Крыму: новости за 24 ноября

Новая коалиция в Германии требует от Росии прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым, в Киеве протестовали антивакцинаторы, мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог. Подробнее о том, что произошло в среду, 24 ноября - в материале РБК-Украина.

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Труханов внес залог в 30 млн гривен

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог. Он проходит подозреваемым по делу о преступной организации.

В октябре ВАКС принял решение отпустить Труханова под залог в 30 млн гривен. Кроме того, он должен сдать паспорт для заграничных поездок.

Новая коалиция в Германии требует от РФ прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым

Новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коалиционного соглашения, который опубликовал Spiegel.

В тексте соглашения говорится о том, что новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважает и интересы партнеров в Восточной Европе.

У Путина заявили об "очень тревожной" ситуации на Донбассе

В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что "очень и очень тревожная". Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что на Украине может в любой момент "полыхнуть", заметил, что это якобы аргументированная точка зрения.

Второй минус для Украины. "Шахтер" уступил "Интеру" и потерял шансы на евровесну

Донецкий "Шахтер" в пятом туре группы D Лиги чемпионов уступил итальянскому "Интеру" 0:2. Поражение лишило "горняков" всех шансов на евровесну.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода

Погода в Украине снова окажется в плену циклонической активности уже на этих выходных. Дожди будут почти до конца месяца, но сегодня и завтра осадки пока удержатся, однако ожидается сильный ветер.

Прогноз погоды с 25 по 29 ноября - смотрите на картах и читайте в материале Styler.