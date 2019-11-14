В Киеве произошло тройное ДТП с маршруткой, трамваем и легковушкой

В четверг, 14 ноября, в столичном жилом массиве Куреневка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, водитель маршрутки разговаривал по телефону, отвлекся и врезался в трамвай. Следом за ним в маршрутку въехал легковой автомобиль Lada.

"Предварительно, без пострадавших. Ожидается экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Фото с места ДТП (dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее в Киеве 23-летний водитель Lexus в состоянии алкогольного опьянения протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов, среди которых была 20-летняя девушка, которая погибла от полученных травм.

Кроме того, накануне в Бородянском районе Киевской области в столкновении двух легковых автомобилей погибли 4 человека. Еще четырех госпитализировали в больницу.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области автомобиль въехал в мост. В результате инцидента 21-летний водитель автомобиля погиб, а его трое пассажиров получили ранения и были госпитализированы.

Кроме этого, во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате аварии погиб человек. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota сбил пешехода. Мужчина погиб на месте от полученных травм.